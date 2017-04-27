Правительство рассматривает возможность перенести два министерства в Каунас

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BNS
четверг, 27 апреля 2017 г. 19:13
Делегированный Союзом крестьян и зеленых премьер Саулюс Сквернялис утверждает, что правящие не отказались от планов перенести из Вильнюса в Каунас министерства сельского хозяйства и окружающей среды, хотя в четверг фракция "аграриев" голосовала против такого предложения консерваторов.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Karolina Pansevič

С. Сквернялис сообщил журналистам в Сейме, что к реформе сектора госуправления следует подходить комплексно, а зарегистрированный оппозиционными консерваторами проект он назвал попыткой "сделать определенное шоу из законодательного процесса".

"Правительство не отказывается от этого, но мы говорим о реформе всего госсектора, поскольку есть план консолидации всех зданий в одном месте, и тогда мы комплексно планируем решить, ничто не меняется. А это попытка сделать определенное шоу из законодательного процесса", - сказал глава Кабмина.

В ответ на замечание о том, что может быть не следовало перед выборами раздавать обещания о переносе министерств, С. Сквярнялис сказал: "Я вам литовским языком объясняю еще раз - мы не отказались от тех обещаний, только они должны делаться не методом шоу".

Сейчас все 14 министерств находятся в столице.

BNS
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