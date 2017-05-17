Правительство призывают обязать учредить сеть спецмагазинов по продаже алкоголя

В подготовленном Сеймом проекте постановления предлагается поручить правительству к 1 июля 2018 года подготовить изменения к проектам законов, которые бы создали правовые предпосылки для учреждения в Литве специализированных магазинов для продажи алкоголя и установили порядок выдачи таких лицензий на торговлю.

По словам лидера "аграриев", такое предложение выдвигается с учетом того, что рассматриваемые сейчас в Сейме проекты изменений к закону о контроле над алкоголем реализуют только первый этап снижения вреда алкоголя для общества.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в декабре прошлого года сообщил, что специализированные магазины по продаже алкоголя могли бы появиться в 2018 году, а их количество планируется установить с учетом населенности той или иной местности.

В представленных Сейму поправках к закону также предлагается учреждение специализированных магазинов, однако правительство в своих выводах предлагает парламенту пока не устанавливать спецтребований для торгующих алкоголем магазинов поскольку еще нужно оценить возможность создания таких магазинов.

"Аграрии" в ходе предвыборной кампании обещали ввести и государственную монополию на торговлю алкоголем, однако позднее от этой идеи отказались.