Правительство призывают обязать учредить сеть спецмагазинов по продаже алкоголя

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BNS
среда, 17 мая 2017 г. 12:23
Спикер Сейма Литвы, представитель Союза крестьян и зелёных Литвы Викторас Пранцкетис призывает обязать правительство до середины следующего года подготовить правовые акты, необходимые для учреждения специализированных магазинов по торговле алкоголем.
Alcohol
© DELFI / Domantas Pipas

В подготовленном Сеймом проекте постановления предлагается поручить правительству к 1 июля 2018 года подготовить изменения к проектам законов, которые бы создали правовые предпосылки для учреждения в Литве специализированных магазинов для продажи алкоголя и установили порядок выдачи таких лицензий на торговлю.

По словам лидера "аграриев", такое предложение выдвигается с учетом того, что рассматриваемые сейчас в Сейме проекты изменений к закону о контроле над алкоголем реализуют только первый этап снижения вреда алкоголя для общества.

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Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в декабре прошлого года сообщил, что специализированные магазины по продаже алкоголя могли бы появиться в 2018 году, а их количество планируется установить с учетом населенности той или иной местности.

В представленных Сейму поправках к закону также предлагается учреждение специализированных магазинов, однако правительство в своих выводах предлагает парламенту пока не устанавливать спецтребований для торгующих алкоголем магазинов поскольку еще нужно оценить возможность создания таких магазинов.

"Аграрии" в ходе предвыборной кампании обещали ввести и государственную монополию на торговлю алкоголем, однако позднее от этой идеи отказались.

BNS
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