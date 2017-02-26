Правительство одобряет, что член Сейма не может быть одновременно министром

В правительстве на этой неделе заявили, что одобряют поправки к Конституции, согласно которым будет нельзя одновременно исполнять обязанности и члена Сейма, и министра.

Согласно обсуждаемой в парламенте поправке, член Сейма может быть назначен в правительство только премьер-министром.

Глава министерств внутренних дел Эймутис Мисюнас, который готовил выводы, утверждал BNS, что эти поправки не стоило бы применять к нынешним министрам, хотя, по его мнению, быть и министром, и членом Сейма трудно.

"Вы, наверное, прекрасно понимаете, что если бы такие поправки были (приняты), то они бы действовали после выборов в новый парламент. Я сам не политик, могу оценивать достаточно объективно, и, думаю, что согласовать работу министра и члена Сейма очень сложно. Рабочая нагрузка министра, количество информации, встреч, число визитов очень велико и практически невозможно углубляться в представляемые в Сейме проекты, в парламентскую деятельность, работу комитетов", - рассуждал Э.Мисюнас.

Он отметил, в правительстве при утверждении выводов широко не обсуждали тему того, как должны себя вести министры с мандатом члена Сейма нынешнего срока. Мандат члена Сейма имеют три министра: делегированные "крестьянами" министр здравоохранения Аурелиюс Верига, министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас и социал-демократ Линас Линкявичюс.

"Определиться в данном случае - это личное дело как министра здравоохранения, так и министра сельского хозяйства, смогут ли они быть лишь министрами, отказавшись от мандата члена Сейма, или лучше быть членами Сейма, отказавшись от заседаний правительства", - утверждал Э.Мисюнас.

Подготовившее к обсуждаемым в Сейма поправкам выводы МВД предлагало, чтобы этот вопрос обсуждался вместе с другой инициативой, которая предусматривает снижение количества членов парламента и перенесение выборов в Сейм с осени на весну. Однако от этого предложения в конце концов отказались.

"Министерство внутренних дел полагало, что нужно предлагать комплексное решение, но министерство юстиции это раскритиковало и на заседании правительства была поддержана позиция министерства юстиции, что эти вопросы нужно решать по отдельности", - рассказал министр.

Поправки, которые бы запрещали одновременно быть членом Сейма и министром были зарегистрированы в ходе работы Сейма прошлого созыва. Однако и в программе нового правительства есть обещание инициировать "изменения в законодательных актах, направленных на гарантию того, что член Сейма в то же самое время не мог бы исполнять обязанности министра".

В новом Сейме группа парламентариев зарегистрировала новые поправки, которые предусматривают, что при назначении члена Сейма министром, действие его мандата временно приостанавливается на время нахождения его в должности министра, а возможность иметь мандат парламентария у премьер-министра бы сохранялась.

Последние поправки раскритиковал департамент права канцелярии Сейма.