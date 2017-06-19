Правительство одобрило законопроект о записи фамилий нелитовскими буквами

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BNS
понедельник, 19 июня 2017 г. 18:15
В понедельник литовское правительство одобрило законопроект, позволяющий фамилии на главной странице паспорта записывать и нелитовскими буквами.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы одобрили проект, согласно которому фамилии на главной странице паспорта можно записывать и нелитовскими буквами, т.е. так, как они пишутся на оригинальном языке человека", - сообщил журналистам глава кабмина Саулюс Сквернялис.

Окончательное решение по данному законопроекту должен принять парламент страны.

Ныне действующие правовые акты требуют, чтобы имя и фамилия человека записывались только литовскими буквами.

Поправки позволят на основной странице паспорта литовским полякам, если они этого пожелают, записать свои данные с использованием букв польского алфавита.

Такую же возможность получают и граждане Литвы, вступающие в брак с иностранными гражданами и принявшие фамилию иностранца (-ки).

Сейм обсудил и альтернативную поправку, позволяющую личные данные нелитовскими буквами указывать не на основной странице паспорта, но правительство такой вариант не одобряет.

Решение правительства не обязывает парламентариев предпочесть тот или иной проект.

BNS
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