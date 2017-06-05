Правительство одобрило ограничения на наличные расчеты

Правительство Литвы в понедельник в принципе одобрил предложение ограничить с 2018 года наличные расчеты - если парламент это утвердит, то рассчитаться наличными можно будет на сумму до 3 тысяч евро.

Министр финансов Вилюс Шапока сказал журналистам, что окончательное решение правительство примет на заседании в среду.

Министр экономики Миндаугас Синкявичюс сказал, что не согласен с "потолком" в 3 тыс. евро, потому что не видит четкой связи между таким ограничением и уменьшением теневой экономики.

"Я пытался найти ответы на заседании правительства, какой предел позволил бы не иметь "тени". Если мы говорим, что 3 тысячи евро уменьшат "тень", это будет означать, что если мы опустим планку еще ниже, то тогда ("тень" станет еще меньше - BNS). Я этой корреляции не вижу", - сказал М. Синкявичюс журналистам.

Правительство говорит, что "потолок" в 3 тыс. евро предлагается установить с учетом общей тенденции в Евросоюзе и мире ограничивать наличные платежи с целью борьбы с теневой экономикой и финансированием международного терроризма.

В последние годы "потолок" наличных расчетов в некоторых странах был заметно снижен: в Испании - до 2,5 тыс. евро, в Румынии - до 2,26 тыс. евро, во Франции и Португалии - до 1 тыс. евро, в Греции - до 500 евро.

Весной прошлого года в Сейме рассматривалась идея разрешить расчеты наличными на сумму до 5 тыс. евро, однако поправки не были приняты.