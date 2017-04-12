Правительство Литвы – за сокращение времени торговли алкоголем и запрет рекламы

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BNS
среда, 12 апреля 2017 г. 17:15
В среду на заседании правительства Литвы были одобрены рассматриваемые в парламенте поправки, которые ограничат возможности приобретения алкоголя и его рекламы.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

В выводах правительства одобряются несколько рассматриваемых в Сейме законов, которые предусматривают продажи алкоголя лишь лицам, которым исполнилось 20 лет (сейчас его можно приобретать с 18 лет).

Правительство также одобрило предложение, согласно которому торговля алкоголем будет разрешена с понедельника по субботу с 10 до 20 часов, а в воскресенье - до 15 часов (сейчас алкоголь в магазинах можно купить с 8 до 22 часов в течение всей недели).

"Между тем, порядок продажи алкоголя в местах общественного питания не изменится. Стоит обратить внимание на то, что, как и прежде, вечерами и ночью нельзя будет выносить алкоголь из мест общественного питания", - информировало правительство о предлагаемых изменениях.

Кроме того, правительство одобрило и полный запрет на рекламу алкоголя.

"Рекламой не будет считаться название компании, торгующей алкогольными напитками, логотип или конкретный логотип напитка. Это означает, что торговые знаки на оборудовании, бокалах, мебели и тому подобном, не будут запрещены", - пояснило правительство.

Сейчас в Сейме рассматриваются два пакета законов - они предусматривают учреждение специализированных алкогольных магазинов, повышение возраста, с которого можно начать употреблять алкоголь, и сократить время продажи алкоголя. Советам самоуправлений будет предоставлено право установить места, где будет запрещено торговать алкоголем. В проектах предусмотрен и запрет на рекламу алкоголя.

BNS
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