Правительство Литвы - за сокращение числа членов Сейма и выборы раньше октября

"Мы поддержали сокращение числа членов Сейма и поддержали, что выборы нужно проводить раньше. А сколько членов Сейма должно представлять (граждан - ред.) и когда должна быть дата (выборов), в Сейме идут дискуссии. Есть разные предложения по поводу даты: возможно, не в марте, а в начале сентября сделать (проводить выборы - ред.), потому что это также позволит примерно в течение 1,5–2 месяцев включиться в формирование бюджета и, по всей видимости, это сокращение срока полномочий должно быть более успешным. А число членов Сейма, на мой взгляд, мы точно поддерживаем, чтобы оно было сокращено", - сказал премьер журналистам в правительстве в среду.

Идею сокращения числа парламентариев инициаторы аргументируют сокращением численности населения страны. В 1992 году, когда была принята первая Конституция, в Литве проживало 3 млн. 700 тыс. человек. Сейчас численность населения Литвы составляет 2 млн. 850 тыс.

Критики говорят, что в результате сокращения числа парламентариев интересы граждан будут представляться хуже, в дальнейшем поправки к Конституции или противоречивые законы можно будет принимать меньшим числом голосов.