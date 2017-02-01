Правительство Литвы утвердило упрощенный порядок приобретения земли

В будущем не останется требования, чтобы покупатель был фермером или чтобы у него был опыт фермерской деятельности. Министр сельского хозяйства утверждает, что ЕК побуждает Литву как можно скорее изменить условия приобретения земли, иначе стране грозит штраф в размере 677 000 евро.

"Предлагается отказаться от квалификационных требований и оставить первенство при приобретении продаваемой земли только пользователям земли и владельцам соседних земельных участков", - сказал Бронюс Маркаускас на заседании правительства.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что если будут устранены преграды, то ЕК не должна обратиться в суд по поводу нарушения.

"Тут полгода шли переговоры с ЕК. Теперь по сути можно утверждать, что эти предохранители изменены. То, что мы сейчас делаем, не позволит ЕК обратиться в суд, который мы, вероятнее всего, проиграли бы", - сказал на заседании Л. Линкявичюс.

Правительство в среду утвердило поправки к Закону о приобретении земли сельскохозяйственного назначения, которые еще должен утвердить сейм.

Закон, вступивший в силу в мае 2014 года, не позволяет фермерам и связанным с ним лицам приобрести более 500 гектаров земли. Чтобы купить более 10 гектаров земли, у покупателя должен быть трехлетний опыт сельскохозяйственной деятельности или связанная с ней специальность, а чтобы продать землю, нужно использовать ее по назначению в течение пяти лет. Кроме того, нужно получить разрешение Национальной земельной службы.

Этот закон был принят из-за опасений, что землю в Литве скупят иностранцы и так развалят сельское хозяйство.