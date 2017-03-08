Правительство Литвы утвердило реорганизацию лесничеств

Премьер Саулюс Сквернялис на заседании сказал, что предлагаемая реформа обеспечит более эффективную работу лесничеств, сделает прозрачнее конкурсные закупки, сэкономит бюджетные средства.

"Процессы, которые связаны с продажей древесины, должны быть прозрачными и обуславливать продажу по максимально высокой цене, не по разумной, приемлемой для кого-то, а по максимально высокой. Предприятия деполитизируются, становятся прозрачными, несущими экономическую выгоду государству и обеспечивающими эффективное управление лесными ресурсами, их сохранение и воссоздание для будущего", - сказал премьер на заседании правительства.

Министр по вопросам охраны окружающей среды Кястутис Навицкас сказал, что в законопроекте нет никаких предпосылок для приватизации государственных лесов или других оговорок для крупных торговцев древесиной.

Намечается учредить новое госпредприятие Lietuvos valstybiniai miskai с 25-ю подразделениями. Таким образом ежегодно будет экономиться по 10 млн. евро средств предприятия и до 3 млн. евро из госбюджета.

Критики называют реформу поспешной, говорят, что она якобы не принесет прозрачности, а может лишь поощрить приватизацию государственных лесов. Кроме того, крупные лесоперерабатывающие предприятия после реорганизации якобы смогут покупать лес намного дешевле, а малые предприятия могут оказаться под угрозой исчезновения.

Реформу лесничеств также критикуют некоторые социал-демократы, между тем оппозиционные консерваторы намерены поддержать правительство.

В 2018 году Литва хочет присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а для этого, как уверяет кабмин, необходимо провести реорганизацию лесничеств.