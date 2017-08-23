Правительство Литвы упраздняет должность атташе по сельскому хозяйству в России

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BNS
среда, 23 августа 2017 г. 17:20
Правительство Литвы в среду постановило упразднить должность атташе по сельскому хозяйству в России и учредить её в Японии.
© RIA/Scanpix

Министерство иностранных дел Литвы возражало, что для Литвы слишком дорого содержать дипломата такой узкой специализации в далёкой азиатской стране, в связи с чем премьер-министр попросил, чтобы будущий атташе занимался и другими вопросами бизнеса.

Министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас на заседании правительства утверждал, что должность атташе по сельскому хозяйству в России упраздняется в связи с последствиями объявленного Россией в 2014 г. эмбарго на экспорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в страны Запада, и импорта таких продуктов в Россию.

"В связи с российским эмбарго на продовольственные и сельскохозяйственные продукты значительно сократились масштабы и возможности деятельности атташе по сельскому хозяйству, а функции не выполняются в намеченном объёме. (...) Между тем в Японии, где просят учредить должность атташе, торговые отношения в последнее время значительно расширяются и Япония стала одним из потенциально крупнейших рынков", - отметил Б.Маркаускас.

Премьер Саулюс Сквернялис в свою очередь попросил, чтобы Министерство сельского хозяйства при разработке описания должности атташе по сельскому хозяйству в Японии наметило более широкий спектр работ, и будущий дипломат мог бы дополнительно заниматься вопросами туризма, логистики или привлечения инвестиций в Литву.

По данным МИД, содержание атташе в Японии стоит дорого - в год это обойдётся порядка 50,5 тыс. евро, в то время как в России атташе получает 6 тыс. евро.

В настоящее время атташе Литвы по сельскому хозяйству работают в странах Европейского союза, России, Германии, Китае и Италии, а атташе по сельскому хозяйству и коммерции имеется в США.

BNS
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