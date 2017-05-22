Правительство Литвы создаст Национальную комиссию по безопасности

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BNS
понедельник, 22 мая 2017 г. 14:21
Представители литовского правительства в понедельник подтвердили наличие планов создать Национальную комиссию по безопасности, которая будет принимать участие в управлении кризисами.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Эта комиссия является частью механизма управления кризисами, она предназначена как для подготовки, так и для быстрого ответа по координированию при развитии кризисной ситуации", - сказал BNS советник премьер-министра по вопросам внутренней политики и национальной безопасности Арнолдас Пикжирнис.

Канцелярия правительства в понедельник зарегистрировала проект постановления об учреждении комиссии. Его должен утвердить кабмин.

По словам А. Пикжирниса, комиссия создается на основании опыта зарубежных стран.

Эта комиссия не реже одного раза в месяц будет знакомиться с угрозами национальной безопасности, а также будет вносить предложения правительству по важнейшим вопросам безопасности страны.

В состав комиссии должны войти премьер-министр, министры обороны, экономики, иностранных дел и внутренних дел, директор Департамента госбезопасности, советник президента и канцлер правительства.

А. Пикжирнис сказал, что в канцелярии правительства также будет создано Бюро по управлению кризисами.

Создать Центр управления кризисами при правительстве премьер Саулюс Сквярнялис обещал еще зимой, сразу после того, как возглавил правительство. По его словам, сейчас такой структуры нет, поэтому бывает, что те, кто принимает решения, своевременно не получают необходимую информацию, не получают предложения специалистов по необходимым решениям.

BNS
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