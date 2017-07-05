Правительство Литвы просит ратифицировать соглашение Rail Baltica

Литовское правительство попросит парламент ратифицировать подписанное премьерами трех Балтийских стран соглашение по проекту развития трансъевропейской железнодорожной колеи Rail Baltica.

правительство в среду инициировало ратификацию договора - теперь последует обращение к президенту с тем, чтобы она внесла этот договор на ратификацию в Сейм.

Как говорится в правительственном пресс-релизе, целью является реализация проекта Rail Baltica до 2025 года.

"Этот инфраструктурный проект очень важен для всех трех стран Балтии, поэтому необходимо спланировать и финансовую помощь из Евросоюза (ЕС), и национальное общее финансирование, чтобы все работы были выполнены в установленные сроки", - сказал для пресс-релиза премьер Саулюс Сквярнялис.

Латвийский парламент ратифицировал его в мае, а Эстония после интенсивных дискуссий - в конце июня.