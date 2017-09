Правительство Литвы: пенсии с октября увеличатся примерно на 13 евро

Правительство на заседании в среду одобрило предложение Министерства социальной защиты и труда. "Мы предлагаем увеличить базовую пенсию на 10 евро со 120 до 130 евро. (...) Таким образом с октября это коснется всех, кто получает пенсию, за исключением тех, кто получателей вдовству - в общей сложности около 840 тыс. человек. Средняя пенсия для тех, у кого есть обязательный трудовой стаж, увеличится на 13 евро", - сказал в среду на заседании правительства министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис. По его словам, в этом году на повышение пенсий из бюджета Фонда социального страхования (Sodra) понадобится 31 млн. евро, а в следующем году - 124 млн. евро. Сейчас средняя пенсия по старости в Литве составляет примерно 288 евро - с начала этого года она повысилась примерно на 20 евро. С января следующего года из-за индексации она должна возрасти до 330 евро. На это понадобится примерно 300 млн. евро.

