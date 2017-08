Правительство Литвы намерено продолжить давление на Беларусь из-за АЭС

Члены правительства Литвы в четверг договорились продолжать давление на Беларусь в связи с безопасностью Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, но одновременно стремиться к развитию хороших экономических связей, говорит советник литовского премьера Саулюса Сквернялиса. DELFI / Domantas Pipas На специально созванном совещании премьера с министрами иностранных дел, энергетики, экономики, транспорта и коммуникаций и по вопросам окружающей среды обсуждались перспективы двусторонних отношений с Беларусью. "Наша позиция по поводу Островца не меняется, принципиальность - главный критерий, мы точно не уступим. Это не экономический или политический вопрос, это наша обеспокоенность безопасностью", - сказал BNS советник премьера Дейвидас Матулёнис. "Только вопрос Островца должен быть отделен от других - если есть прогресс, он должен быть замечен и оценен, а если нет - не будет никаких уступок. Мы не должны забывать, что для нас довольно важны экономические связи с Беларусью", - сказал он. По словам Д. Матулёниса, на встрече обсуждалась ситуация с давлением со стороны России на Беларусь направить транзит нефтяных грузов из портов Балтийских стран в российские порты. Советник премьера сказал, что Литва пока не видит здесь большой угрозы. "Мы убеждены, что предоставляем самые выгодные экономические условия и не видим какой-то особенно угрозы. Мы придерживаемся установки, что не можем политизировать такие вещи, Беларусь - суверенное государство и должна принимать решения, руководствуясь экономическими интересами", - сказал советник премьера. По словам Д. Матулёниса, на совещании также шла речь о предстоящих российско-белорусских военных учениях "Запад - 2017". Как сказал советник, Литва надеется, что Беларусь обеспечит надлежащие условия Западу, чтобы наблюдать за этими учениями. Российская корпорация "Росатом" строит БелАЭС в 50-ти километрах от Вильнюса. Литовское правительство утверждает, что работы ведутся без соблюдения стандартов безопасности и охраны природы. Минск эти претензии отметает. Чтобы воспрепятствовать проекту, власти Литвы намерены не пропускать электроэнергию, которая будет вырабатываться на БелАЭС, и призывает присоединиться к этому бойкоту другие страны региона. Дипломаты говорят, что пока не видят признаков того, чтобы спор об АЭС или давление России вредили транзиту белорусских грузов через Литву. Перевозки грузов Литовскими железными дорогами за семь месяцев этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года возросли на 6,5% до 28,99 млн. тонн. Из них транзит нефтепродуктов через Клайпедский порт составил 1,22 млн. тонн. Данные о грузах отдельных стран не сообщаются.

