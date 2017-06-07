Правительство Литвы: БелАЭС в Островце представляет угрозу безопасности

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BNS
среда, 7 июня 2017 г. 16:51
Правительство Литвы постановило, что строящаяся примерно в 50 километрах от Вильнюса (в белорусском Островце) Белорусская АЭС (БелАЭС) представляет угрозу национальной безопасности.
© DELFI / Tomas Vinickas

Правительство сообщило, что Сейму предлагается признать БелАЭС небезопасной, представляющей в силу географического положения угрозу для национальной безопасности Литвы, окружающей среды и здоровья людей.

"Интересы национальной безопасности и людей - самые важные. Позиция Литвы по поводу БелАЭС четкая и принципиальная - строительство БелАЭС не может продолжаться. С самого начала это строительство сопровождается серьезными нарушениями и инцидентами, не соблюдались и до сих пор не соблюдаются ни требования ядерной безопасности, ни международные природоохранные требования", - сказал для пресс-релиза премьер Саулюс Сквернялис.

Как говорится в сообщении, правительство выступило со своей оценкой в связи с БелАЭС во исполнение принятого Сеймом закона, которым намечается ограничивать импорт электроэнергии из Беларуси и России. По мнению правительства, БелАЭС нарушает национальные интересы и интересы безопасности по всем установленным в законе критериям: географическое положение и пригодность выбранной стройплощадки, технологические особенности, обеспечение ядерной безопасности, соблюдение международных требований безопасности и природоохраны, межгосударственное сотрудничество.

"В выполненной оценке говорится, что Беларусь не представила доказательств того, что при выборе строительной площадки для АЭС, которая находится всего в 40 с небольшим километрах от Вильнюса, были должным образом приняты во внимание численность населения Литвы, его распределение и другие факторы, которые имеют значение в случае ядерной или радиологической аварии на БелАЭС", - говорится в сообщении.

Российская корпорация "Росатом" строит БелАЭС в 50 км от Вильнюса. Литовское правительство говорит, что работы ведутся с нарушениями стандартов безопасности и природоохраны. Минск эти претензии отрицает.

Литва требует, чтобы Белоруссия провела все необходимые сейсмологические, геологические, гидрологические исследования стройплощадки БелАЭС, выполнила процедуры проверки площадки в соответствии с предусмотренными стандартами, а также просит о проведении SEED-миссии МАГАТЭ в полном объеме и стресс-тестов по методологии Евросоюза.

BNS
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