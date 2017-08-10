Пранцкетис встречается в Юрмале с латвийской коллегой

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в четверг встретится в Юрмале со своей латвийской коллегой Инарой Мурниеце и обсудит позиции по поводу строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).

Этот визит председателя Сейма состоится накануне встреч премьер-министров трех Балтийских стран в латвийском Инчукальнисе и в эстонском Пярну, а также в преддверии встречи глав парламентов в формате NB8 в Норвегии, отмечается в сообщении отдела по связям с общественностью Сейма Литвы.

Темы встречи глав парламентов Литвы и Латвии - подготовка к саммиту стран - участниц программы Евросоюза (ЕС) "Восточное партнерство" в Брюсселе, поддержка реформ, проводящимся на Украине, в Грузии и Молдавии. Речь также пойдет и об инициативе Литвы блокировать импорт электроэнергии с небезопасной БелАЭС.

В. Пранцкетис и И. Мурниеце также обсудят предстоящую встречу спикеров парламентов в формате NB8 в норвежском Лиллехаммере и приближающее столетие Балтийских государств.