Пранцкетис встречается в Юрмале с латвийской коллегой

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BNS
четверг, 10 августа 2017 г. 10:29
Председатель сейма Викторас Пранцкетис в четверг встретится в Юрмале со своей латвийской коллегой Инарой Мурниеце и обсудит позиции по поводу строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Karolina Pansevič

Этот визит председателя Сейма состоится накануне встреч премьер-министров трех Балтийских стран в латвийском Инчукальнисе и в эстонском Пярну, а также в преддверии встречи глав парламентов в формате NB8 в Норвегии, отмечается в сообщении отдела по связям с общественностью Сейма Литвы.

Темы встречи глав парламентов Литвы и Латвии - подготовка к саммиту стран - участниц программы Евросоюза (ЕС) "Восточное партнерство" в Брюсселе, поддержка реформ, проводящимся на Украине, в Грузии и Молдавии. Речь также пойдет и об инициативе Литвы блокировать импорт электроэнергии с небезопасной БелАЭС.

В. Пранцкетис и И. Мурниеце также обсудят предстоящую встречу спикеров парламентов в формате NB8 в норвежском Лиллехаммере и приближающее столетие Балтийских государств.

BNS
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