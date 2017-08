Пранцкетис с конгрессменами США говорил о санкциях в отношении России

"Диалог сам по себе - никакая не политика, если Россия никак не меняет свое поведение. Все санкции в отношении России должны быть сохранены до тех пор, пока она полностью не прекратит агрессию против Украины. Здесь очень важно единство международного сообщества", - сказал на встрече глава Сейма. И США, и Евросоюз (ЕС) после аннексии Крыма ввели политические и экономические санкции в отношении России. По словам советника председателя Сейма Дали Венцявичене, спикер обсудил с конгрессменами Джоном Шимкусом, Дагом Лемборном, Энди Барри и Эрлом Картером региональную безопасность стран Балтии, роль международного сообщества в важных вопросах отношений с Россией. "Вчерашнее высказывание Дональда Трампа о том, что США "очень оберегают" этот регион, говорит о стратегической важности трансатлантических связей и солидарности наших стран", - сказал В. Пранцкетис. Также речь шла о лидерстве США в регионе и о том, чем Литва может содействовать продвижению демократии. У Литвы есть сходный исторический опыт с Украиной, Грузией, Молдавией, однако она уже стала частью западного мира, поэтому может помочь в продвижении идей демократии в Восточной Европе, опираясь на свой опыт и знание региона, говорится в пресс-релизе сейма. По словам В. Пранцкетиса, помощь Конгресса США очень важна и для Украины в плане защиты своей государственности и обеспечении продвижения демократии. Говоря о повышении энергетической безопасности, спикер сейма подчеркнул, что терминал сжиженного природного газа в Клайпеде (ТСПГ) заметно способствует обеспечению энергетической безопасности стран Балтии. Он приветствовал прибытие 21 августа на клайпедский терминал первого груза СПГ из США. Этот груз СПГ из США стал одним из первых в ЕС. По словам спикера Сейма, стратегическое партнерство Литвы и США, укрепление экономического сотрудничества Литвы и США способствуют повышению конкурентности и устойчивости экономик Литвы и Европы.











