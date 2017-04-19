Пранцкетис предложил, как можно узаконить двойное гражданство

По его словам, одним из возможных вариантов может быть исключение из закона положения, что двойное гражданство может иметь лицо, выехавшее из Литвы до провозглашения Акта о независимости от 11 марта 1990 г., вместо записи о том, что двойное гражданство позволяется иметь только тем, кто выехал в страны Европейского союза или НАТО.

"Проект будет представлен, начнётся обсуждение, но касательно формулировок можно будет ещё говорить. В действующем законе указана дата, возможно, мы как-то сможем отойти от этой даты, тогда не потребуется новая формулировка, которая на самом деле может ограничить права на сохранение гражданства, к примеру, гражданам Литвы проживающим в Австралии или в Украине", - отметил в среду журналистам Пранцкетис.

Вопрос двойного гражданства глава Сейма в среду обсудил с президентом Далей Грибаускайте. Ей была представлена инициатива более сотни парламентариев о том, что литовское гражданство должно быть сохранено за получившими гражданство стран НАТО и Евросоюза. Однако президент назвала ее противоречащей Конституции страны.

Конституционный суд ранее разъяснял, что двойное гражданство возможно только в отдельных случаях, а его расширенное действие можно допустить только путём изменения Конституции. Впрочем, конституционная статья о гражданстве может быть изменена только референдумом.