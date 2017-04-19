Пранцкетис предложил, как можно узаконить двойное гражданство

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BNS
среда, 19 апреля 2017 г. 12:31
Поправки к Закону о гражданстве по расширению института двойного гражданства будут представлены, однако их формулировки могут меняться при определении границ 11-го Марта, - считает спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По его словам, одним из возможных вариантов может быть исключение из закона положения, что двойное гражданство может иметь лицо, выехавшее из Литвы до провозглашения Акта о независимости от 11 марта 1990 г., вместо записи о том, что двойное гражданство позволяется иметь только тем, кто выехал в страны Европейского союза или НАТО.

"Проект будет представлен, начнётся обсуждение, но касательно формулировок можно будет ещё говорить. В действующем законе указана дата, возможно, мы как-то сможем отойти от этой даты, тогда не потребуется новая формулировка, которая на самом деле может ограничить права на сохранение гражданства, к примеру, гражданам Литвы проживающим в Австралии или в Украине", - отметил в среду журналистам Пранцкетис.

Вопрос двойного гражданства глава Сейма в среду обсудил с президентом Далей Грибаускайте. Ей была представлена инициатива более сотни парламентариев о том, что литовское гражданство должно быть сохранено за получившими гражданство стран НАТО и Евросоюза. Однако президент назвала ее противоречащей Конституции страны.

Конституционный суд ранее разъяснял, что двойное гражданство возможно только в отдельных случаях, а его расширенное действие можно допустить только путём изменения Конституции. Впрочем, конституционная статья о гражданстве может быть изменена только референдумом.

BNS
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