Спикер Сейма осмотрит пункт контроля на въезде на временно оккупированные территории "Чонгар".
В четверг в Киеве В. Пранцкетис сказал журналистам, что хотел бы показать этим визитом, что Литва не признает и никогда не признает агрессивные действия России.
В Херсоне глава литовского парламента также обсудит возможности укрепления экономического сотрудничества, встретится с местными властями и примет участие в открытии Экономического форума Балтийского и Черного морей.
Он поинтересуется также положением крымских татар на полуострове.
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