Спикер Сейма осмотрит пункт контроля на въезде на временно оккупированные территории "Чонгар". В четверг в Киеве В. Пранцкетис сказал журналистам, что хотел бы показать этим визитом, что Литва не признает и никогда не признает агрессивные действия России. В Херсоне глава литовского парламента также обсудит возможности укрепления экономического сотрудничества, встретится с местными властями и примет участие в открытии Экономического форума Балтийского и Черного морей. Он поинтересуется также положением крымских татар на полуострове.

