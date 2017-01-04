Пранцкетис надеется, что удастся сократить число депутатов

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ELTA
среда, 4 января 2017 г. 17:02
Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис надеется, что парламенту удастся принять поправку к Конституции и снизить число депутатов.
Viktoras Pranckietis
© DELFI (K. Čachovskio nuotr.)

"такая возможность появится во время голосования. Я думаю, что в важных решениях мы получали конституционное большинство, думаю, что так будет и во время принятия этих решений, которые были в нашей программе", - сказал журналистам Пранцкетис.

Спикер также отметил, что эта установка была в программах многих партий. "Значит, все партии должны к этому стремится, тогда будет несложно договориться, о принятии такого решения, какое вписано в их программе", - сказал спикер.

По мнению самого Панцкетиса, число депутатов нужно сократить. "Я думаю, что надо сократить, поскольку при выяснении, насколько занят каждый депутат и сколько он делает, то по времени занятости, думаю, может работать меньше депутатов", - сказал спикер.

Он надеется, что поправку к Конституции можно будет принять на весенней сессии.

12 января во время продленной сессии планируют представить поправки к Конституции, согласно которым парламентские выборы хотят перенести на второе воскресенье марта, а также сократить число депутатов до 101.

Такие поправки к 55 и 57 ст. Конституции подписаны 43 депутатами, их планирует представить лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.

По словам авторов проекта, сокращение числа депутатов позволит экономить бюджетные средства, которые идут на зарплаты депутатов и их помощников и выплачиваются в виде средств на парламентскую деятельность.

Сейчас, по Конституции, в Литве 141 депутат, а парламентские выборы проводят во второе воскресенье октября.

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