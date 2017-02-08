Пранцкетис: на данный момент ничему учиться у России не хочу

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ELTA
среда, 8 февраля 2017 г. 15:22
Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис защищает своего заместителя Риму Башкене после скандала, вызванного ее словами о том, что у России есть чему поучиться. Однако сам он сказал, что на данный момент не хочет ничему учиться у России.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Domantas Pipas

"Я лично знаком с Башкене, скажу, что, дай Бог, нам в Литве иметь много таких патриотов, как она, тогда мы всегда были бы уверены в безопасности в нашей стране. Она доказывает это тем, что находится в парламенте уже несколько сроков, внезапно измениться человек не может", – сказал Пранцкетис в интервью Žinių radijаs.

По его словам, цитата Башкене, опубликованная на lrt.lt и том, что "в России много хорошего, чему мы можем поучиться", была вырвана из контекста, но сам он такое заявление не поддерживает.

"В настоящее время я ничему не хочу учиться у России. Поэтому даже не буду комментировать такую фразу", – сказал Пранцкетис.

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