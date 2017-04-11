Позиции премьера и президента Литвы в вопросе двойного гражданства расходятся

В Сейме Литвы сейчас рассматривается закон, который позволил бы сохранить двойное гражданство лицам, уехавшим после восстановления независимости в страны-члены Евросоюза (ЕС) и НАТО и получившим гражданство этих стран.

"Думаю, что мы получим огромную поддержку в Сейме, потому что другого выбора у нас нет, если мы хотим сохранить граждан Литвы и наших людей - то этот шаг мы должны сделать. Этот проект закона в Сейме, который довольно активно подписывают члены Сейма, поможет решить этот вопрос двойного гражданства, и сохранить наших людей, наших граждан, наших соотечественников, которые уехали из страны, чтобы они не порвали последние связи с родиной", - сказал С. Сквярнялис в интервью радио LRT во вторник.

По его словам, решать этот вопрос узаконивания двойного гражданства путем референдума трудно, потому что большая часть граждан уже проживает за рубежом, а голосование по Интернету не узаконено.

Советник президента Миндаугас Линге говорит, что статья Конституции, которую предлагается изменить, связана с фундаментальными вещами в государстве, поэтому должен решаться путем, указанным КС - на референдуме. По его словам, рассматриваемую в Сейме инициативу можно приравнять к попытке изменить Конституцию посредством принятия простого закона.

В парламенте на прошлой неделе зарегистрирована новая инициатива по расширению возможностей двойного гражданства - намечается предоставить право сохранения литовского гражданства тем, кто получил гражданство стран - членов ЕС или НАТО. Такое дополнение к Закону о гражданстве подготовила фракция оппозиционной партии Союз отечества - Христианские демократы Литвы. Ее поддержали главы всех парламентских фракций, председатель сейма Викторас Пранцкетис, премьер С. Сквернялис.

КС некоторое время назад разъяснил, что двойное гражданство возможно лишь в отдельных случаях, а разрешить его более широко можно только путем внесения изменений в Конституцию. Статью о гражданстве можно изменить только референдумом.

В настоящее время двойное гражданство разрешено иметь только тем гражданам, которые уехали из Литвы до восстановления независимости, и их потомкам, однако оно не разрешается тем, кто уехал после восстановления независимости. Также предусмотрены оговорки, что двойное гражданство могут сохранить за собой родившиеся за рубежом дети, если они получили гражданство другой страны по праву рождения, а также те, кто получил другое гражданство автоматически посредством заключения брака с гражданином другого государства.