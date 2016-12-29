Посол: стремления улучшить отношения с Россией обнаружить не удалось

"Ни в программе, ни в заявлениях такого четко выраженного стремления улучшить отношения между нашими государствами нам, к сожалению, обнаружить не удалось", – утверждал он.

По его словам, в Москве не могли не обратить внимания и "на программные размышления министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, касающиеся российско-литовских связей". А.Удальцов, видимо, имеет в виду интервью министра порталу DELFI, где Л.Линкявичюс, отметив ряд позитивных моментов в отношении России также заявил, что праздновать оккупацию Крыма вместе с Россией Литва не намерена.

В МИД России его высказывания расценили как конфронтационный тон и деструктивный подход и, отметил посол, "стремление путем вброса негатива отравлять атмосферу российско-литовских отношений и тем самым блокировать перспективы их развития".

В то же время А.Удальцов отметил, что в Москве хорошо понимают, что "программные заявления это одно, а практические дела – другое" и "в этом плане определенные надежды сохраняются".

В качестве отправной точки для улучшения отношений между Россией и Литвой, по мнению А.Удальцова "должно стать изменение тональности публичного общения, отказ от менторского тона, голословных и оскорбительных обвинений".

"Необходим уважительный, конструктивный диалог, по крайней мере, на экспертном, парламентском, региональном уровнях", - отметил посол России.

Кроме того он подчеркнул, что Россия фиксирует "чрезмерную активность Литвы в плане отстаивания введенных против России санкций".

"У многих складывается впечатление, что задача стоит такая: навредить России, а по какому поводу, неважно. Такой негативный заряд политики, безусловно, скомпрометирует сам себя и ее инициаторов. Собственно, это уже происходит“, - уверен дипломат.

А.Удальцов также заявил, что Россия готова к сотрудничеству с новым правительством Литвы во главе с Саулюсом Сквернялисом на "равноправной основе и и без каких-либо предварительных условий"

Не обошел посол стороной и вопрос размещения на территории Литвы контингента НАТО. По его словам, для этого нет никакого основания и пообещал адекватный этому ответ со стороны России.

"По нашему убеждению, нет никаких оснований ни для размещения в Литве воинского подразделения НАТО, ни для существенного увеличения военных расходов, ни для нагнетания милитаристского психоза в этой прибалтийской стране. Но, к сожалению, как говорится, маховик запущен, что по определению никак не сделает Литву более безопасной", - уверен российский дипломат.

"Мы, естественно, не можем безразлично наблюдать за всем этим. Могу заверить, что наш ответ на подобные недружественные шаги альянса в непосредственной близости от российской государственной границы (...) будет адекватным", - заверил А.Удальцов.

Кроме того, А.Удальцов отметил, что Россия выступает за развитие межрегионального сотрудничества с Литвой "на прагматичной основе" с Калининградской областью и не только: "Мы за более широкое общение людей по обе стороны границы".

Посол также поблагодарил жителей Литвы, выразивших соболезнования и поддержку России в связи с убийством российского посла Карлова в Турции и катастрофой ТУ-154 в Сочи. При этом посол заявил, что "кое-кто из высокопоставленных лиц "не заметил" расправу над послом России, а кто-то из политических деятелей попытался "вписать" эту трагедию в свою закостенелую антироссийскую "линию".