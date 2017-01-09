Посол России в Литве доложит в Москву "о том, что можно поторопиться"

"Сейм и Госдума - это структуры, которые очень сильно влияют на атмосферу наших отношений; все мы понимаем, что эти отношения сегодня находятся не в лучшем состоянии, поэтому, может быть, и стоит начать с того, чтобы подумать об атмосфере, о корректировке (...) этой атмосферы и о создании каких-то более благоприятных условий для взаимного диалога", - сказал посол журналистам в понедельник после встречи с председателем сейма Викторасом Пранцкетисом.

Он также отметил, что интерес России в лице Литвы - иметь надежного, предсказуемого и доброжелательного партнера и соседа.

"Мы были едины (во мнении) в том, что есть определенные резервы для общения депутатов наших парламентов. У нас давно никаких контактов в этой области не было по понятным причинам (...). Меня проинформировали о том, что создана группа среди депутатов литовского сейма по межпарламентским связям с Российской Федерацией (...) Создание такой группы мы воспринимаем очень позитивно. Я доложу в Москву о том, что и нам можно поторопиться с формированием аналогичной группы в Государственной Думе и организовать встречу наших парламентариев, в чем мы, я думаю, пришли к общему пониманию", - сказал А. Удальцов.

По его словам, такая группа в Госдуме могла бы быть создана в ближайшие недели, месяцы.

Дипломат подчеркнул, для того, чтобы атмосфера отношений между государствами были нормальной, необходимы контакты.

"Общение людей, общение дипломатов, общение чиновников, общение депутатов - все это помогало бы нам лучше понять позицию друг друга и по возможности найти точки соприкосновения", - сказал он.

Советник председателя Сейма по вопросам внешней политики Кястутис Кудзманас сказал, что во время беседы с российским послом прозвучала обеспокоенность в связи с ядерной безопасностью, разницей в применении стандартов ядерной безопасности на строящихся российской государственной корпорацией атомной энергетики "Росатом" атомных станциях в Венгрии, Финляндии и Беларуси.

"У нас вызывает обеспокоенность строительство "Росатомом" станции по соседству. Это вопрос не только региональной безопасности", - сказал К.Кудзманас.

В. Пранцкетис также обсудил с А. Удальцовым ситуацию на Востоке Украины, реализацию Минских соглашений, речь также шла о санкциях Евросоюза в отношении России.