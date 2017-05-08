Посол: приоритеты политики Франции будут ясны после назначения правительства

Приоритеты французской политики будут ясны после назначения правительства, заявил посол этой страны в Литве Филипп Жанто после победы на президентских выборах проевропейского кандидата право-центристов Эммануэля Макрона.

"Об этом пока говорить преждевременно, мы не знаем, кто будет премьером, министром иностранных дел", - сказал посол BNS в понедельник, отвечая на вопрос о приоритетах политики Франции и возможных отношениях с Литвой.

Премьер-министра во Франции назначает президент.

Ф. Жанто также отметил, что политика Э. Макрона также будет зависеть и от предстоящих летом парламентских выборов, в котором у движения лидера будущего главы государства сейчас нет ни одного представителя.

В вопросах внешней политики Э. Макрон в ходе предвыборной кампании твердо поддерживал Евросоюз. Некоторые наблюдатели отмечают, что новый президент Франции сохранит тесные связи с Германией.

Литовские эксперты утверждают, что после победы на выборах Э. Макрона отношения Парижа и Вильнюса существенно не изменятся.

Французы активно участвуют в миссии Балтийского воздушного патруля, в прошлом году впервые направили на учения в Литву сухопутные силы. В следующем году Франция направит несколько сотен военных в Батальон НАТО под командованием Германии, который размещается в Литве.

"Было решено, что до начала (следующего года) в Литве будут дислоцированы 300 - 315 военных с танками, боевыми машинами пехоты", - сказал дипломат.

Литва в этом году намерена отправить 30 военных в миротворческую миссию ООН в Мали под руководством Франции.

"Это сильный политический сигнал о том, что Литва повышает свою сознательность в вопросе интереса глобальной безопасности, поскольку традиционно, исторически у Литвы с Африкой не много связей", - сказал Ф. Жанто.