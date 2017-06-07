Посол Литвы вызван в МИД Беларуси из-за высказываний ГрибаускайтеГлава МИД: Литва не может игнорировать проблем Беларуси

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ru.DELFI.lt
среда, 7 июня 2017 г. 08:01
Посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас был вызван в министерство иностранных дел беларуси в связи с высказываниями президента Литвы Дали Грибаускайте в интервью радиостанции ЛРТ. Об этом МИД Беларуси сообщил в понедельник вечером, пишет TUT.by
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

Белорусская сторона потребовала объяснений в связи с обвинениями Беларуси в угрозе для стран Балтии и Польши, прозвучавшими из уст главы литовского государства, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Особо было отмечено, что использованная президентом Литвы лексика, включая слова "агрессивные игры", является оскорблением для нашей страны, ведущей миролюбивую политику, вносящей реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности нашего региона", — отметили в МИД РБ.

В МИД РБ считают, что такие заявления делаются не для укрепления безопасности в регионе, а чтобы повысить свою узнаваемость среди партнеров по НАТО и популярность у избирателей.

"Очень странно, что подобная риторика звучит из уст президента страны, дружественные отношения с которой скреплены белорусско-литовским "Договором о добрососедстве и сотрудничестве", подписанным и действующим уже более 20 лет. Внимание посла Литвы было особо обращено на то, что ключевое слово в этом договоре — добрососедство, ведь соседей, как известно, не выбирают — их дает Бог", — заявили в белорусском министерстве.

МИД Литвы: мы не можем не замечать проблем

Литва ценит экономическое партнерство с Республикой Беларусь, однако не может игнорировать проблем, существующих в этой стране, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Об этом сообщает BNS.

Так он отреагировал на решение приглашение посла Литвы Андрюса Пулокаса в МИД РБ для объяснений по поводу, как говорится в сообщении министерства, оскорбительных высказываний президента Литвы.

"Мы всегда помним о том, что это наш сосед, что мы с этим соседом и торгуем, и сотрудничаем, и партнерство в этом смысле очень важное. Однако есть аспекты, которые заслуживают комментариев. Мы не можем не обращать внимания на это", - заявил в среду утром BNS Л.Линкявичюс.

"Насколько мне известно, президент выказала свой взгляд по поводу организуемых Россией в последнее время учений, в которые Беларусь очень интегрирована, ее территория используется для дислокации больших мощностей", - добавил он и подчеркнул "нежелание Минска обсуждать" строящуюся в Островце Белорусскую АЭС.

В понедельник вечером МИД Беларуси сообщил, что пригласил посла Литвы дать объяснения по поводу "обвинений Беларуси в угрозе для стран Балтии и Польши, прозвучавшими из уст главы литовского государства".

Перед государственным визитом в Эстонию президент Д.Грибаускайте в интервью радиостанции LRT заявила, что страны Балтии и Польшу объединяет общая угроза со стороны России и Беларуси.

"И, конечно, милитаризация, которую мы видим в Калининграде, и использование белорусской территории для различных экспериментальных и агрессивных игр, направленных против Запада", - заявила президент в интервью, которое транслировалось в понедельник.

Ранее литовский президент назвала намеченные на осень белорусско-российские учения "Запад-2017" демонстрацией подготовки стран к войне с Западом.

В странах Балтии, Польше и Украине опасаются, что российские военные останутся на территории Беларуси после окончания учений. Белорусская сторона не раз заявляла, что учения не несут ни для кого угрозы.

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