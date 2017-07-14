Посол Литвы в России почтил память расстрелянных 75 лет назад министров

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BNS
пятница, 14 июля 2017 г. 10:34
Посол Литвы в Российской Федерации Ремигиюс Мотузас на этой неделе посетил Екатеринбург, где почтил память расстрелянных министров межвоенной Литвы.
Remigijus Motuzas
© DELFI / Kiril Čachovskij

На кладбище, находящемся у мемориала под Екатеринбургом, называемого "Двенадцатым километром", похоронены выдающиеся политики Литовского государства межвоенного периода: премьер-министр Пранас Довидайтис, министр иностранных дел Вольдемарас Чарняцкис, министры внутренних дел Пятрас Аравиюс, Антанас Андзюлайтис, Зигмас Старкус, прочие члены правительства периода между Первой и Второй мировыми войнами.

В рамках визита, который состоялся 9-12 июля посол также посетил "Ельцинский центр" и осмотрел экспозицию центра, связанного с Литвой.

С руководством центра обсуждалась возможность организовать в 2018 год цикл мероприятий, посвященный 100-летию восстановления государственности Литвы.

BNS
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