По его словам, литовская сторона следит за ситуацией с попытками России перенаправить транзит белорусских нефтепродуктов в российские порты.

«Попытки перенаправить грузы, несмотря на географические условия, были и раньше. Но думаю, что грузопотоки — это как потоки реки. А река течет туда, где созданы самые лучшие условия. Где дешево, качественно, быстро», — отметил Андрюс Пулокас в комментарии для БелаПАН.

По словам посла Литвы, в этом вопросе главную роль играет экономический элемент. А бизнес выбирает самые выгодные условия. Транзит продукции — это большая цепочка, отметил дипломат, а порт и железная дорога — это только ее небольшая часть. И если в каком-то звене предлагается скидка в 50%, то она может незначительно отразиться на конечной сумме, считает Пулокас.

Он высказал уверенность, что инфраструктура, которую могут предоставить Литва, — самая лучшая на Балтийском побережье.

«Постоянно слышу, что Клайпедский порт на Балтийском побережье — это как «Мерседес» в автоиндустрии. Все хотят ехать на «Мерседесе». На «Калине» тоже можно, но условия хуже», — добавил Андрюс Пулокас.

Тем не менее, если Россия развернет транзит белорусских нефтепродуктов в Западную Европу через российские порты, прописав такие условия в договоре о поставке нефти, Литва не боится экономических потерь.

«Сейчас у нас практически не осталось российского транзитного груза. И ничего. В XXI веке транспортная инфраструктура работает по-другому. Есть не только чистый транзит, который мы часто понимаем очень примитивно: взял большой груз и переправил. Ставить только на чистый транзит — это хорошо, но рядом есть и другие сферы деятельности, которые связаны с портовым бизнесом», — резюмировал посол.

Как сообщалось, российский президент Владимир Путин заявил о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию.

«Это нужно обсуждать в более широком формате. Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры», — заявил Путин 16 августа.

Реагируя на сообщение главы «Российских железных дорог» Олега Белозерова о том, что белорусские НПЗ отказываются от услуг РЖД в пользу прибалтийской инфраструктуры, Путин заявил: российские порты должны обеспечить конкурентоспособные условия, чтобы принять на себя грузовые потоки, которые сейчас идут через зарубежные гавани.

«Это не какие-то политические решения. Мы просто должны загружать свои собственные мощности, создавать здесь налоговую базу, мы должны рабочие места обеспечивать — именно в России, а не где-то в другом месте. Но, разумеется, условия здесь должны быть не хуже, чем в сопредельных государствах», — добавил президент РФ.

В конце октября 2016 года РЖД ввели скидку в 25% на транспортировку белорусских нефтепродуктов в северо-западные порты России. Скидка распространялась на перевозки бензина, дизельного топлива и мазута в цистернах со станций Барбаров (около Мозырского НПЗ) и Новополоцк (около НПЗ «Нафтан») Белорусской железной дороги в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги северо-западных областей России. В начале марта текущего года российская сторона увеличила скидку с 25% до 50%. Это решение действует до конца 2018 года. Скидка призвана стимулировать перевод нефтяных грузов из прибалтийских в российские порты.