Посол Литвы обсудит с сенаторами США угрозу со стороны России

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BNS
вторник, 7 марта 2017 г. 18:30
Посол Литвы в Соединенных Штатах Роландас Кришчюнас во вторник в Вашингтоне обсудит с сенаторами США угрозы, которые исходят от России.
Rolandas Kriščiūnas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Дипломат примет участие в заседании подкомитета Сената по ассигнованиям Госдепартамента, зарубежных операций и связанных с этим программ, сообщило BNS министерство иностранных дел Литвы.

По приглашению председателя подкомитета, сенатора Линдси Грэхэма в заседании также примут участие послы Грузии, Латвии, Польши, Эстонии, министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Посол Литвы Р.Кришчюнас поделится оценкой угроз, исходящих от России, расскажет о шагах, которые предпринимает Литва с целью их снижения", - сообщил МИД.

Как говорится в сообщении, целью слушаний в этом подкомитете является подготовка к рассмотрению бюджета США на 2018 год и оценка угроз России, а также средств, необходимых для противостояния им в Америке и Европе.

BNS
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