Посол Литвы обсудит с сенаторами США угрозу со стороны России

Дипломат примет участие в заседании подкомитета Сената по ассигнованиям Госдепартамента, зарубежных операций и связанных с этим программ, сообщило BNS министерство иностранных дел Литвы.

По приглашению председателя подкомитета, сенатора Линдси Грэхэма в заседании также примут участие послы Грузии, Латвии, Польши, Эстонии, министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Посол Литвы Р.Кришчюнас поделится оценкой угроз, исходящих от России, расскажет о шагах, которые предпринимает Литва с целью их снижения", - сообщил МИД.

Как говорится в сообщении, целью слушаний в этом подкомитете является подготовка к рассмотрению бюджета США на 2018 год и оценка угроз России, а также средств, необходимых для противостояния им в Америке и Европе.