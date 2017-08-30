"Главный вопрос — это безопасность, начиная от подбора площадки для строительства. Это АЭС, а не какое-то промышленное предприятие... К сожалению, ответов на вопросы не было. И в такой атмосфере сама стройка стала двигаться вперед. Чем дальше, тем температура повышалась и повышается до сих пор", - утверждал посол.

А.Пулокас признает, что дело суверенной страны вести строительство атомной станции, но оно должно идти согласно международным нормам. Международные эксперты должны были дать независимую оценку, подходит ли та же площадка и по другим вопросам.

"Эти процедуры, которые регламентируются международным правом, они не закончены... Было четыре нарушения зафиксировано... Но стройка идет дальше", — сказал А.Пулокас.

"Это российский проект, российский кредит, российские технологии, российские строители. Доверия у нас очень мало... Это недоверие во многом создает многие проблемы", — отметил посол.

Посол Литвы напомнил, что литовский парламент на основании данных, согласно которым Белорусская АЭС не может быть достаточно безопасной, решил: электроэнергия, которая будет вырабатываться на таком объекте, не сможет попасть на рынок Литвы.

"И этот закон будет внедряться в жизнь", — сказал господин А.Пулокас.