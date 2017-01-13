Посол Латвии: нужно брать пример с Литвы и укреплять роль гражданских лиц в обороне страны

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rus.DELFI.lv
пятница, 13 января 2017 г. 09:16
Латвия могла бы начать дискуссии об усилении роли гражданских лиц в области обороны, например, путем увеличения числа добровольцев в Земессардзе и резерва армии, считает посол Латвии во Франции Имант Лиегис.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Лиегис, бывший министр обороны Латвии, в новой публикации Института внешней политики "Латвийская внешняя политика и политика безопасности" указал, что на реализации принятого на Варшавском саммите НАТО решения нельзя экономить никакие усилия.

Он обращает внимание на необходимость устранить все логистические препятствия, которые могут осложнить перемещение армейских транспортных средств или солдат. Также остро необходимо обеспечить способность взаимодействия войск Латвии и НАТО. И нельзя снижать расходы на оборону, подчеркнул Лиегис.

По его мнению, необходимо постоянно демонстрировать потенциальному агрессору готовность Латвии действовать, и одним из шагов может быть укрепление роли гражданских лиц в обороне страны.

В Литве распространили инструкцию для населения о действиях гражданских лиц в случае военного нападения на страну. "Возможно, Латвии нужно поступить так же", — отметил посол.

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