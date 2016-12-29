Послу Беларуси вручена нота по поводу нового инцидента с реактором для АЭС

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BNS
четверг, 29 декабря 2016 г. 13:16
В четверг послу Беларуси в Вильнюсе Александру Королю была вручена нота с просьбой в срочном порядке представить исчерпывающую информацию о ещё одном инциденте с корпусом реактора Островецкой атомной электростанции (ОАЭС), сообщает Министерство иностранных дел Литвы.
Belarusian Ambassador Alexander Korol
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

В документе МИД просит тщательным образом расследовать этот инцидент и проинформировать Литву, соседние государства и Международное агентство атомной энергетики (МАГАТЭ) о результатах расследования. В ноте выражается огромная озабоченность в связи с повторением инцидентов на ОАЭС, о которых Литва узнала не из официальных источников Белоруссии, а из СМИ.

Согласно сообщениям белорусских СМИ, в понедельник недалеко от железнодорожной станции Славное в Белоруссии корпус нового реактора задел опору контактной сети железной дороги.

МИД Литвы в ноте повторно потребовал от Беларуси в срочном порядке созвать в полном объёме миссию МАГАТЭ по оценке площадок, которая и должна оценить пригодность площадки ОАЭС для строительства, а также критерии её выбора; на основании подписанного в 2011 г. соглашения с Европейской комиссией провести исчерпывающие тесты по оценке рисков и устойчивости (англ. stress-tests) по методологии ЕС и при участии международных экспертов, а также создать международную комиссию экспертов, как предлагал Комитет по реализации конвенции Espo ООН, чтобы было тщательно изучено соответствие проекта ОАЭС положениям конвенции.

Данный инцидент, по сведениям МИД Литвы, уже шестой известный Литве на Островецкой АЭС.

По мнению литовских экспертов, произошедший 10 июля инцидент, когда с 10-метровой высоты упал корпус реактора, весящий 330 тонн, был особо опасным и могущим иметь необратимые негативные последствия для безопасности АЭС, поэтому Литва потребовала повреждённый корпус заменить новым.

Несмотря на то, что Беларусь старалась этот факт отрицать и принизить значимость его последствий, благодаря активным стараниям литовских организаций удалось добиться, чтобы Беларусь признала, что упавшая конструкция должна быть заменена.

BNS
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В четверг послу Беларуси в Вильнюсе Александру Королю была вручена нота с просьбой в срочном порядке представить исчерпывающую информацию о ещё одном инциденте с корпусом реактора Островецкой атомной электростанции (ОАЭС), сообщает Министерство иностранных дел Литвы.

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