Послом Литвы в Германии предлагается назначить дипломата Семашку

В среду его кандидатуру утвердил кабмин. Окончательное решение примет президент Д. Грибаускайте.

Д. Семашка сменил бы на должности посла Дейвидаса Матулёниса, который недавно стал советником премьера Саулюса Сквернялиса по внешней политике.

Германия является главным партнером Литвы в Европе в оборонной сфере - эта страна возглавляет размещенный в Литве батальон НАТО, Литва покупает у Германии много военной техники.

Германия также является вторым по величине торговым партнером, третьим крупнейшим инвестором и лидирует по числу приезжащих в Литву туристов. Послу также придется заниматься вероятной передачей Акта о независимости Литвы (Акта 16 февраля 1918 года) Литве.

В ближайшее время также планируется определиться с новыми послами Литвы в Эстонии, Норвегии и Канаде.

Новым послом Литвы в Эстонии намечается назначить дипломата Гедрюса Апуокаса, в Канаде - Дарюса Пранцкявичюса, в Норвегии - Йонаса Паслаускаса.