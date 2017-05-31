"Порядок и справедливость" - за импичмент Карбаускису, Вериге и Ширинскене

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BNS
среда, 31 мая 2017 г. 13:08
Представители оппозиционной фракции партии "Порядок и справедливость" в литовском парламенте намерены инициировать импичмент трем представителям правящих "аграриев" - лидеру Литовского Союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунасу Карбаускису, министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге и председателю Комитета по вопросам здравоохранения Агне Ширинскене.
At the Seimas
© DELFI / Karolina Pansevič

По словам старосты Рямигиюса Жямайтайтиса, упомянутые парламентарии нарушили устав, и возможно даже совершили преступление, когда Р. Карбаускис и А. Верига отдали А. Ширинскене свои удостоверения членов Сейма, а последняя воспользовалась ими и зарегистрировала отсутствующих в зале политиков для дискуссии по поправкам к закону об алкоголе.

"Мы считаем, что подобные действия не согласуются с обязанностями члена Сейма", - заявил в среду на пресс-конференции Р. Жямайтайтис.

По его словам, фракция подождет официального решения парламентского Комитета по этике и процедурам по этому вопросу и начнет собирать подписи под инициативой импичмента.

BNS
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"Порядок и справедливость" - за импичмент Карбаускису, Вериге и Ширинскене (4)

At the Seimas
Представители оппозиционной фракции партии "Порядок и справедливость" в литовском парламенте намерены инициировать импичмент трем представителям правящих "аграриев" - лидеру Литовского Союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунасу Карбаускису, министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге и председателю Комитета по вопросам здравоохранения Агне Ширинскене.

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