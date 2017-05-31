"Порядок и справедливость" - за импичмент Карбаускису, Вериге и Ширинскене

По словам старосты Рямигиюса Жямайтайтиса, упомянутые парламентарии нарушили устав, и возможно даже совершили преступление, когда Р. Карбаускис и А. Верига отдали А. Ширинскене свои удостоверения членов Сейма, а последняя воспользовалась ими и зарегистрировала отсутствующих в зале политиков для дискуссии по поправкам к закону об алкоголе.

"Мы считаем, что подобные действия не согласуются с обязанностями члена Сейма", - заявил в среду на пресс-конференции Р. Жямайтайтис.

По его словам, фракция подождет официального решения парламентского Комитета по этике и процедурам по этому вопросу и начнет собирать подписи под инициативой импичмента.