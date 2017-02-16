Порошенко поздравил Литву на литовском языке

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BNS
четверг, 16 февраля 2017 г. 11:29
Президент Украины Петр Порошенко, поздравляя Литву с Днем восстановления государства, подчеркнул, что история доказала братские отношения двух стран и народов.
© AP

"Для наших братских народов и стран государственность и его защита - это общая основа, ведущая Украину и Литву к победам, развитию и процветанию в европейской семье. Стратегическое партнерство наших стран и народов было испытано историей, которую украинцы и литовцы совместно создавали целыми веками", - сказано в поздравлении Порошенко, которое показал телеканал LRT.

По словам президента Украины, и сегодня вся Украина чувствует поддержку Литвы.

"Мы благодарны Литве за повседневную политическую поддержку и огромную практическую помощь. С праздниками, вместе к победе", - сказал Порошенко.

На своей странице в фейсбуке президент Украины поздравил Литву, заговорив по-литовски.

99 лет назад - 16 февраля 1918 года – Литовский Совет в Вильнюсе объявил о восстановлении независимого Литовского государства со столицей в Вильнюсе.

BNS
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