Помогут ли евроинтеграционные аргументы остановить строительство БелАЭС?

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BNS
вторник, 21 февраля 2017 г. 11:02
Возможностей остановить строительство АЭС в Беларуси правовыми средствами мало, однако можно привлечь аргументы европейской интеграции, заявил в показанной в понедельник вечером телеканалом LRT в программе "В центре внимания" член Исполнительного комитета Конвенции Эспо (Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте - ред.) Ромас Шведас.
Astravyets N-plant in Belarus
© DELFI

"Остановить строительство инженерного объекта в другом суверенном государстве правовыми средствами представляется трудным, однако если мы будем относиться к этому как к препятствию для евроинтеграции, тогда такая возможность существует", - сказал Р. Шведас.

Привлекать политические аргументы предлагает и премьер Литвы Саулюс Сквернялис, по словам которого, если Белоруссия стремится сотрудничать с любым из государств - членов Евросоюза (ЕС), то следует поднимать вопрос БелАЭС.

"Прежде всего через политическую призму нам следует добиваться того, чтобы этот субъект не начал функционировать. Мы можем говорить о двусторонних отношениях - Беларуси и ЕС. (...) Если Беларусь хочет развивать экономические, правовые отношения с любым из государств - членов ЕС на двусторонней основе в плане отмены всевозможных санкций, облегчения торгового режима, то вопрос Островца должен быть на первом месте - вы чего-то хотите, у нас есть проблема", - сказал премьер.

По словам председателя правления Lietuvos energija Далюса Мисюнаса, если логика строительства в Белоруссии АЭС опирается на экономические аргументы, то ее строительство можно остановить при помощи экономических аргументов. Правда, отметил он, здесь нужно соглашение не только Литвы, но и всего рынка, с которым объединяется Литва.

"Литва является частью рынка стран Балтии, Скандинавии и части европейского рынка. На этом рынке действуют определенные правила, и если достигается договоренность о том, что произведенная без соблюдения требований безопасности электроэнергия нам не подходит, то при наличии такого соглашения можно было бы экономически ограничить попадание такой электроэнергии на рынок", - сказал Д. Мисюнас.

Правительство Литвы утверждает, что строительство БелАЭС в 50 километрах от Вильнюса ведется без соблюдения стандартов безопасности. На станции будет оборудовано два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, а второй - в 2020 году.

Белоруссия отклоняет претензии Литвы и говорит, что на станции будут применяться самые высокие стандарты безопасности.

BNS
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