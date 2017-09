Староста фракции Рита Тамашюнене в среду после встречи с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом заявила, что видит позитивные перемены в подходе к этому вопросу. "Я думаю, что все же в этом направлении движемся, но если не на этой сессии, то когда-нибудь точно. Люди все больше понимают, почему человек хочет, чтобы его фамилия была написана согласно оригиналу, это связано, прежде всего, с правами человека", - сказала политик журналистам. Премьер, в свою очередь, подчеркнул, что важно принять решения, связанные с написанием фамилий, но отметил, что это зависит от воли Сейма. "Существенно, и это не раз упоминалось, что мы в любом случае должны принять решения. Какими они будут, будет зависеть от определения Сейма, у нас сегодня три различных проекта закона, говорящих об этом. Мы детально не обсуждали, поддержать тот или иной вариант, но я думаю, что шаги и направления совпадают. Я могу повторить свою позицию - я считаю, что логично создать возможность использования тех трех букв из латинского алфавита при написании имен и фамилий", - сказал премьер. Р.Тамашюнене, кроме прочего, сказала, что предлагаемые правительством налоговые изменения и бюджет следующего года фракция будет оценивать после их анализа. Она пояснила, что фракция поддержит все вопросы, связанные "с социальной справедливостью, сокращению социального отчуждения, бедности", из налоговой реформы поддержку поляков получат решения, которые "элементарно улучшат материальное и экономическое положение наших граждан". Она также сказала, что услышала из уст премьера заверения в том, что идея повышения детских пособий будет реализована постепенно, и это пособие достигнет 120 евро через несколько лет, начиная с 2018 года. Польские политики Литвы и поддерживающая их Варшава не раз призывали Литву разрешить написание в документах польских имен и фамилий с использованием польского алфавита, например, буквы w. Сторонники поправок утверждают, что они имели бы и огромное значение для гражданок Литвы, заключивших браки с иностранцами.

