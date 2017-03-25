Полторы тысячи военных НАТО этим летом будут отрабатывать защиту "Сувалкского коридора"



"Будет осуществляться территориальная оборона с военнослужащими ополчения в составе Вооруженных сил в южной части Литвы в районе "Сувалкского коридора". Там еще будет дислоцирована группа вертолетов США для поддержки с воздуха, американцы также будут десантироваться с воздуха. В этой операции будут участвовать и английские морские пехотинцы, а из Польши в направлении Сувалок выйдут военнослужащие США, Польши, Великобритании и Румынии. После состоится объединение всех этих сил", - сказал генерал в интервью BNS.

"В общей сложности в операции с "Сувалкским коридором" примет участие почти полторы тысячи военных", - добавил он.

Эти учения организуются в рамках ежегодных военных учений "Удар меча - 2017". Операция в районе "Сувалкского коридора" будет проходить 10 – 24 июня.

"Сувалкским коридором" называют участок приграничья Литвы и Польши шириной примерно 100 км, который с запада граничит с Калининградской областью России, а с востока - с Белоруссией. В случае войны его захват закрыл бы союзникам по НАТО путь к странам Балтии.

Литовские должностные лица говорят, что Москва уже не один год репетирует захват "Сувалкского коридора".