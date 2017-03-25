Полторы тысячи военных НАТО этим летом будут отрабатывать защиту "Сувалкского коридора"

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BNS
суббота, 25 марта 2017 г. 15:28
Около полутора тысяч военнослужащих НАТО нынешним летом будут отрабатывать защиту так называемого "Сувалкского коридора". Его защита была бы основной задачей при защите стран Балтии от России, говорит командующий Сухопутными силами Литвы, бригадный генерал Вальдемарас Рупшис.
Suwalki Gap


"Будет осуществляться территориальная оборона с военнослужащими ополчения в составе Вооруженных сил в южной части Литвы в районе "Сувалкского коридора". Там еще будет дислоцирована группа вертолетов США для поддержки с воздуха, американцы также будут десантироваться с воздуха. В этой операции будут участвовать и английские морские пехотинцы, а из Польши в направлении Сувалок выйдут военнослужащие США, Польши, Великобритании и Румынии. После состоится объединение всех этих сил", - сказал генерал в интервью BNS.

"В общей сложности в операции с "Сувалкским коридором" примет участие почти полторы тысячи военных", - добавил он.

Эти учения организуются в рамках ежегодных военных учений "Удар меча - 2017". Операция в районе "Сувалкского коридора" будет проходить 10 – 24 июня.

"Сувалкским коридором" называют участок приграничья Литвы и Польши шириной примерно 100 км, который с запада граничит с Калининградской областью России, а с востока - с Белоруссией. В случае войны его захват закрыл бы союзникам по НАТО путь к странам Балтии.

Литовские должностные лица говорят, что Москва уже не один год репетирует захват "Сувалкского коридора".

BNS
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