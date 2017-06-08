Политологи: сообщение президента было достаточно критическим

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BNS
четверг, 8 июня 2017 г. 13:36
В своем годовом докладе, с которым президент Литвы Даля Грибаускайте выступила в четверг в парламенте, она была настроена достаточно критически по отношению к правящим, неожиданной была выраженная ею поддержка традиционных партий, заявили BNS политологи.
President Dalia Grybauskaitė annual State of the Nation Address to the Seimas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Возможно, это определенный публичный знак сейму и правительству о том, что медовый месяц, который длился шесть-семь месяцев, что дольше, чем с любым другим правительством, завершается. И если не будет сделано то, чего она хочет, или будут играть так, как с реформой просвещения, то их будут критиковать и критиковать публично", - сказал BNS доцент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ) Кястутис Гирнюс.

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Политологи считают, что президент, уделила особое внимание внутренним проблемам, социальным вопросам, акцентируя то, что важно общественности, но уделила мало внимания внешней политике и обороне.

По словам профессора факультета Политических наук и дипломатии Университета им. Витаутасе Великого Миндаугаса Юркинаса, это сообщение президента было одним из самых критических из заявлений о правящем большинстве, большое внимание было уделено реформам, критике запретов и инициатив по ограничению СМИ.

Политолог ИМОПН ВУ Мажвидас Ястрамскис отметил, что правящие до сих пор старались не конфликтовать с президентом и согласовывали свои позиции.

"Было бы странно, если бы это сообщение обусловило то, что руководство правящего большинства "аграриев" пошло бы на открытый конфликт с президентом. Не думаю, что это принесло бы им политическую выгоду", - отметил политолог.

Он считает, что, невзирая на высказанные претензии, можно усматривать и аспект надежды в том, что "президент не полностью разочарована, и можно еще что-то сделать с этим сеймом".

Политологи обращают внимание на то, что Д. Грибаускайте в этом сообщении критиковала популизм, выражая поддержку традиционным партиям, чего раньше не делала.

"Эти линия, что Литве нужна стабильная партийная система, действительно новая. Как политолог могу лишь поблагодарить президента за то, что она, наконец, начала акцентировать - демократия невозможна без сильных партий", - сказал М. Ястрамскис.

Он добавил, что с этой точки зрения позиция президента не является последовательной, поскольку в сообщениях президента во время сейма прежнего созыва в подходе к партиям ощущалась большая дистанция и даже немного пренебрежение. М. Ястрамскис считает, что изменение во взглядах президента может быть связано с заметными большими изменениями в сейме после каждых выборов.

Политологи также обращают внимание на то, что президент уделила очень мало внимания внешней и оборонной политике.

"Я считаю, что слишком мало акцентировалась внешняя и оборонная политика - отчасти потому, что президент за эти сфере непосредственно ответственна, и она может принимать определяющие решения, чего не может в других сферах", - сказал К. Гирнюс.

При этом он отметил, что такой акцент избран с учетом того, что общественность считает важнейшими проблемами: "Следует признать, что большинство людей не интересуется внешней политикой", - сказал он.

Конституция обязывает главу государства раз в год выступать с обозрением положения в Литве, во внешней и внутренней политике страны.

Д. Грибаускайте была избрана президентом в мае 2009 года, а в июне 2014 года была переизбрана на второй срок полномочий.

BNS
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