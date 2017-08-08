Политологи скептически оценивают заявления Саакашвили о Беларуси

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BNS
вторник, 8 августа 2017 г. 18:15
Заявления о подготовке России к аннексии Беларуси, сделанные во время пребывания в Литве экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, не подтверждены доказательствами, говорят политологи.
Mantas Adomėnas, Mikheil Saakashvili, Emanuelis Zingeris
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Если исходить из находящейся в открытом доступе информации и того, как в последнее время Россия стремилась к сближению с президентом США и его командой, то весьма сомнительно, что выгода от аннексии Беларуси для правящих кругов России превысит ущерб, который причинит такое действие на международной арене", - сказал во вторник BNS директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ) Рамунас Вильпишаускас.

По словам профессора, озвученное бывшим президентом Грузии предупреждение не ново и появлялось еще тогда, когда стало известно о российско-белорусских военных учениях "Запад - 2017". Однако, как сказал политолог, реальнее полагать, что после учений в Беларуси может остаться больше российских вооруженных сил, чем теперь.

По мнению преподавателя института Лауринаса Йонавичюса, М.Саакашвили просто жонглирует фразами и угрозами, но не приводит ни одного аргумента в пользу того, почему Россия должна аннексировать Беларуси и какую выгоду это принесет Москве.

"Да, можно думать, что Россия заинтересована иметь полноценную военную базу на территории Беларуси, но она точно так же заинтересована не потерять последнего союзника на Западном фронте", - сказал он BNS.

В дни девятой годовщины грузино-российской войны тогдашний лидер Грузии М.Саакашвили заявил, что следующей мишенью Москвы будет Беларуси.

"Я думаю, что Россия собирается занять и аннексировать Беларусь", - сказал в интервью BNS приехавший в Литву М.Саакашвили.

По его словам, Москва может воспользоваться военной инфраструктурой, которую привезет в Беларуси во время предстоящих военных учений.

BNS
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