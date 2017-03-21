Политологи: Лукашенко стремится оправдать возможные репрессии

"Я бы сказал, что они просто боятся нарастания протестов, их массовости, и главное, что они хотят сегодня - это сбить эту массовость, а значит, хотят действовать достаточно жестко в подавлении протестов, в том числе, применяя грубую силу", - сказал BNS глава находящегося в Беларуси Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Он отметил, что в словах А.Лукашенко о якобы подготовленных в Литве и Польше нескольких десятках вооруженных боевиков "нет ни грамма правды", и что это, вместе с протестами, является сигналом для Запада, чтобы пересмотреть свою политику обновления отношений с Беларусью.

А.Егоров утверждает, что 25 марта, когда в Беларуси отмечается неофициальный День воли, в Минске планируется большой протест, который может собрать десятки тысяч людей. По словам политолога, власть к этому интенсивно готовится, "нагнетая истерию в средствах массовой информации по поводу мнимых вооруженных боевиков".

Преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витис Юрконис согласен с коллегой, в том, что заявления А.Лукашенко убивает двух зайцев: предупреждает участников акций 25 марта и более поздних акций о будущей реакции властей и устанавливает предохранители для продолжения возможной агрессии против протестующих.

По его словам, ранее имели место эпизоды, когда мишенью своей наступательной риторики А.Лукашенко избирал шведских или германских дипломатов, когда ему это было выгодно.

Белорусский президент А. Лукашенко во вторник заявил, что в Литве и в Польше могли готовить боевиков, которые организовали провокации в стране.

А.Лукашенко утверждает, что в связи с подготовкой вооруженных провокаций задержано несколько десятков лиц.

"Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там). Деньги шли через Польшу и Литву", - заявил в Могилеве А. Лукашенко, слова которого цитирует государственное агентство новостей "БелТА".

В МИД Литвы это назвали "высосанными из пальца небылицами".