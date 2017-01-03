Политолог: закупать газ у "Газпрома" может быть рисковано

Некоторые политологи предупреждают, что растущая доля российского газового гиганта "Газпром" на литовском рынке может представлять риск, хотя новые соглашения о приобретении более дешевого российского газа являются логичными.

Политолог Томас Янелюнас считает, что следует внимательно следить за тем, чтобы "Газпром" в будущем не шантажировал литовские предприятия и не навязывал невыгодные им договора.

"Естественно, если "Газпром" может предложить самую низкую цену, которая приемлема для клиентов, то это нормальные вопросы бизнеса. Все же, если учесть то, какая это компания, каков контроль над ней, я склонен считать, что особенно государственным компаниям следует прислушаться к рекомендациям Департамента госбезопасности (ДГБ) о возможных дополнительных угрозах", - заявил профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

По словам Т. Янелюнаса, компании должны иметь в виду, что сотрудничество с "Газпромом" не совсем коммерческое, что оно несет и риски.

"С учетом прецедентов, следует внимательно следить за тем, не будет ли "Газпром" в будущем шантажировать тех же клиентов, предлагая им невыгодные условия, пытаясь привязать их, навязывая невыгодные договора и тому подобное. Как раз подобные прецеденты ранее и создавали наибольшую угрозу литовским предприятиям и Литве, как энергопотребителю", - сказал политолог.

Он отметил, что в перспективе "Газпром" может создать неблагоприятную ситуацию в вопросе развития Литвой альтернативных видов энергетики, и таким образом пытаться сохранить Литву в качестве импортера энергоресурсов.

В марте прошлого года ДГБ сообщил, что, невзирая на уход из управления литовскими газовыми компаниями, "Газпром" стремился скомпрометировать терминал сжиженного природного газа (СПГ) как альтернативу российскому газа, пытался оказывать давление на некоторых крупных потребителей газа в Литве, собирал информацию об объектах, интересующих концерн.

В 2014 году президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что на средства сейчас уже покинувшего Литву российского нефтяного концерна "ЛУКойл" финансируется военная агрессия Кремля в Европе, а поддерживать интересы этой компании практически означает действовать против национальной безопасности Литвы.

"Газпром", практически вытесненный год назад с литовского рынка природного газа, в этом году вновь получил значительную его часть. По подсчетам BNS, его доля на рынке с трети, занимаемой в прошлом году, в 2017-ом вырастет приблизительно до 55%, однако это все же не достигнет показателя 2015 года, когда он превышал 80%.