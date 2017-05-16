Политолог: визит главы Пентагона в Литву – сигнал для России и Беларуси

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Хартия'97
вторник, 16 мая 2017 г. 11:38
Недавний визит министра обороны США Джеймса Меттиса в Литву - это сигнал для Москвы, говорящий о том, что любые действия, направленные против суверенитета стран Балтии получат жесткий отпор, утверждает политолог Мариуш Антонович.
Jamesas Mattisas
© DELFI / Andrius Ufartas

О том, что этот визит означает для стран Балтии, Беларуси и России, политолог рассказал в интервью charter97.org.

- Каковы, по вашему мнению, результаты визита в Литву министра обороны США Джеймса Мэттиса?

- Прежде всего, США еще раз заверили страны Балтии в том, что намереваются придерживаться данных ранее обязательств по поддержке безопасности. Также Москва получила сигнал, что любая деятельность, направленная против суверенитета балтийских государств, получит жесткий отпор со стороны Вашингтона.

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- Визит Джеймса Мэттиса означает, что опасения о том, что балтийский регион для Дональда Трампа и его администрации более не являются приоритетом, не оправдались?

- Думаю, что такой вывод делать еще рано. Скорее всего, американские учреждения и члены команды Трампа заставили его отказаться от изоляционизма и продолжать далее оказывать помощь Литве, Латвии, Эстонии в рамках НАТО.

- Итак, Трампа заставили отказаться от изоляционизма, то есть регион снова в центре внимания Белого Дома?

- Пока очевидно, что заинтересованность есть, она достаточно высокая и уменьшаться уже не будет. В свою очередь, увеличения внимания можно ожидать в том случае, если Москва начнет проводить более агрессивную политику.

- Во время своего визита Мэттис упомянул о том, что США готовы разместить на территории балтийских стран системы противоракетной обороны. Слова Мэттиса - очередной сигнал Кремлю или США действительно готовы на такой шаг?

- Без готовности разместить системы противоракетной обороны подобный сигнал бы блефом. Это хорошо понимают и в Вашингтоне, и в Москве, поэтому в свете того, что в конце этого лета-начале осени пройдут российско-белорусские учения Запад-2017, вполне можно ожидать, что США пойдут на то, чтобы в нашем регионе разместить какие-то элементы противоракетной обороны США.

- Как на подобное решение может отреагировать Москва и Минск?

- Москва, скорее всего, использует для своих пропагандистских целей, для того, чтобы продемонстрировать «враждебные» намерения НАТО и объединить российское общество вокруг режима Путина. Вполне возможно, что Россия воспользуется представившейся возможностью для того, чтобы осуществить давно запланированную передислокацию военных сил в нашем регионе.

В свою очередь для Минска появление элементов противоракетной обороны США в странах Балтии означает рост давления со стороны Москвы для того, чтобы добиться разрешения размещения аналогичных российских систем противоракетной защиты на территории Беларуси. Думаю, режим в Минске постарается этого избежать, поэтому, скорее всего, следует ожидать заявлений со стороны Лукашенко о том, что появление систем противоракетной обороны США в балтийском регионе не является угрозой. Все это будет происходить на фоне якобы нейтралитета Беларуси.

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Недавний визит министра обороны США Джеймса Меттиса в Литву - это сигнал для Москвы, говорящий о том, что любые действия, направленные против суверенитета стран Балтии получат жесткий отпор, утверждает политолог Мариуш Антонович.

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