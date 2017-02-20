Политолог: в России бессмысленно говорить про электорат и выборы

В России уже идет подготовка к выборам президента страны и смена губернаторов в ряде регионов тому подтверждение, поскольку, по словам политолога Всеволода Чернозуба, "личный антирейтинг руководства (региона - DELFI) становится антирейтингом власти вообще". При этом, по его словам, в России в принципе бессмысленно говорить про электрорат и выборы.

За последнее время в России раньше срока свой пост покинули пять губернаторов, причем они оставили свой пост с одной формулировкой и заявили, что не будут принимать участия в выборах.

Еще одним событием стало решение Конституционного суда в отношении оппозиционного активиста Ильдара Дадина, который находится в заключении по статье 212.1 Уголовного кодекса о неоднократном нарушении порядка организации собрания, митинга или пикета.

Продолжается и история Алексея Навального, который обвиняется по делу о хищении имущества "Кировлеса", на фоне чего он не перестает утверждать, что будет принимать участие в грядущих президентских выборах в России.

События последнего времени DELFI попросил прокомментировать политолога и политического беженца Всеволода Чернозуба. Кроме прочего, он утверждает, что история с информационным вбросом в отношении немецких военных в Литве может быть "приколом" Кремля: "Слухи, вбросы, провокации - давнее оружие спецслужб".

- В России в отставку подали пять губернаторов, с чем это связано? Подготовка к предвыборной кампании?

- Да, в первую очередь это подготовка к выборам. На местах личный антирейтинг руководства становится антирейтингом власти вообще. Существуют гласные и негласные ранги губернаторов, слабых меняют регулярно. Эту великолепную пятёрку заменили на довольно эффективных, по меркам системы, функционеров. Они должны подтянуть регионы и оживить ситуацию, победив на ближайших выборах.

Оптовые отставки - не событие, а наоборот, попытка событийность убрать. Растягивание сюжета усилило бы интерес к нему и создало лишнюю нервозность. Так что сенсационность тут воображаемая.

В Перми, например, одного собянинского протеже заменили другим. Для нового главы Карелии, возглавлявшего Федеральную службу судебных приставов, это вообще понижение. В России 85 регионов, губернаторы, в большинстве, маловлиятельные персонажи, но обязанные "давать результат" центру. На должности легко угробить карьеру, а то и загреметь в тюрьму.

Boriso Nemcovo ataskaitos pristatymas © DELFI / Kiril Čachovskij

- Есть в России электорат, который проголосует за альтернативу Путину, если таковая будет и насколько он велик? Видишь ли ты какую-либо фигуру?

- В России бессмысленно говорить про электорат и выборы, они полностью фальсифицируются. И не в день голосования, а вообще: партии не регистрируют, правозащитников преследуют, независимые медиа зачищены, по официальным каналам - компромат в прайм-тайм, бизнес всё понял после первого дела ЮКОСа. Последняя парламентская кампания вообще началась с убийства сопредседателя оппозиционной партии.

Что касается Навального и его кампании, это очень интересный сюжет. Дело не в разговорах о том, собирается ли Кремль поиграть с ним, держа в уме вариант регистрации кандидатом, если потребуется легитимация президентский выборов 2018 года. Дело в самом Алексее. Если он сможет второй раз из создателя фонда и популярного блогера превратиться в народного политика уже в масштабах страны, а не Москвы, то все уловки Кремля будут вторичным. Только от самого Навального сейчас зависит, станет ли он реальным кандидатом в президенты России.

- Как понимать решение Конституционного суда по делу активиста Ильдара Дадина?

- После нескольких уголовных дел за "три пикета" и ареста Ильдара, статью решили не применять. Она оказалась скандальной и абсолютно неправовой с точки зрения международного права, конечно. Полиция, например, в Питере, почти перестала выписывать протоколы после задержаний. Перед заседанием Конституционного суда в Госдуме уже лежали поправки к закону, а сам КС отправил дело Дадина на пересмотр. Самый интересный момент - в признании статьи конституционной. Глава КС Зорькин сделал хитрый манёвр. Мол, в целом всё правильно, но есть и недостатки, законодателям нужно уточнить понятие "общественной опасности", и одновременно этой отсылкой к "опасности" свёл всё к европейским нормам. Везде запрещено хулиганить, устраивать беспорядки и погромы, но это уже другой разговор. Получилось, что дело Дадина из-за скандала пересмотрят, статью поменяют, но власть сделала грозный вид и признала вечную свою правоту.

- В последнее время ряд российских политиков в своих заявлениях затрагивают еврейскую тему – Толстой, Милонов. Как это воспринимать?

- И Пётр Толстой, и Виталий Милонов - персонажи политической сцены, а не политики. Они развлекают аудиторию всяческими выходками и заявлениями, но если переходят границы разумного, взрослые дяди их быстро одёргивают. Этническая тема в России под запретом. Оба до сих пор извиняются, просят правильно понять, говорят про межнациональное согласие и межконфессиональный мир.

- На днях в отношении находящихся в Литве немецких военных была организована, по одному из предположений, со стороны России, информационная атака. Как вы смотрите на это?

- Да, это вполне может быть "приколом" Кремля. Вспомним, например, изнасилованную МИДом "девочку Лизу" в Германии. Слухи, вбросы, провокации - давнее оружие спецслужб. В советское время существовали закрытые исследовательские институты, где работали психологи и другие специалисты, помимо научной работы, помогавшие властям и спецслужбам в практических вопросах. Уверен, что остались и наработки, и специалисты, и сегодня они очень востребованы.