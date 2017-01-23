Политолог: странам Балтии в отношениях с Россией надо вооружиться терпением

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rus.DELFI.lv
понедельник, 23 января 2017 г. 10:31
Странам Балтии в ближайшие годы в отношениях с Россией следует вооружиться стратегическим терпением.
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

Такое мнение в издании Латвийского института внешней политики "Внешняя политика и политика безопасности Латвии. Ежегодник 2017" высказал исполнительный директор Центра исследований восточной политики Андрис Кудорс.

Желание Кремля контролировать соседние страны, чтобы не утратить власть в самой России, не позволило возобладать нейтрально-научному взгляду на российскую историю, пишет Кудорс в своей статье.

Желание Москвы видеть в бывших советских республиках зоны эксклюзивных интересов автоматически приводит к разногласиям с теми странами, которые хотят проводить независимую от Москвы внешнюю политику.

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Поскольку Россия не может изменить стратегический выбор стран Балтии в пользу Запада, она постоянно предпринимает попытки дискредитировать балтийцев в глазах западных союзников. Такую политику Россия проводила и в прошлом году, считает Кудорс.

В 2017 году Россия будет добиваться отмены европейских санкций, особое внимание в этом вопросе уделяя коммуникации с новым президентом США Дональдом Трампом и отдельными политическими силами в Европе, продолжает Кудорс.

В целом Балтийским государствам в ближайшие годы в отношениях с Россией следует вооружиться стратегическим терпением и стараться не допустить, чтобы в 2017-м и 2018 году Россия в странах Балтии создала брешь в стене единой европейской внешней политики, подытоживает исполнительный директор Центра исследований политики Востока.

Политолог также полагает, что Россия может оказывать давление на балтийские государства в вопросе санкций ЕС, чтобы убедить западные страны отменить ограничения.

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