Политолог: риторика Лукашенко - вводящий в заблуждение шум

"Риторика А.Лукашенко указывает на беспокойство в связи с происходящими протестами и обещанного их пика 25 марта. Это белорусский "День воли", белорусское 16-е февраля, который отмечают белорусские демократы и который (как и национальные символы) не признает официальный Минск. Наверное, именно страх подталкивает белорусского президента установить предохранители, чтобы, в случае надобности, можно было бы оправдать репрессии. Вместе с тем, это и сигнал и угроза тем, кто намеревается протестовать в связи с законом о "тунеядцах" и плохой экономической ситуации", - сказал В.Юрконис в интервью DELFI.

По его словам, многим может показаться, что протесты сами по себе не несут большой угрозы для белорусского режима. А.Лукашенко разогнал массовые протесты и в 2006, и в 2010, и в 2011 годах.

Однако, по словам эксперта, нарратив "пятой колонны" всегда тем или иным образом подсовывали, поскольку как иначе объяснить недовольство общества.

"Ведь А.Лукашенко не признает, что реально он сам является самым большим тунеядцем, долгие годы сидящем на вентиле Кремля. Как только его закручивают, начинаются конвульсии и беспорядки. А эта "пятая колонна" - классика режима и особенно Кремля. Так что играет все та же мелодия. Яблоко от яблони недалеко падает и это лишь показывает, насколько Минск и Москва близки в своем мышлении", - говорил В.Юрконис, который также добавил, что было бы наивным надеяться на какие-то перемены со стороны режима А.Лукашенко.

"Посылаются вводящие в заблуждение сигналы, а природа режима никогда не менялась, системных перемен не было. Естественно, что хочется верить в то, что хочется видеть. Сегодня сказал одно, завтра, может быть, скажет что-то другое. Риторика А.Лукашенко - это шум, ошибочный фон, длящийся 24 часа в сутки", - предупреждает эксперт.

По словам аналитика, акция 25 марта в Минске может быть определенным индикатором того, каких действий можно ожидать от А.Лукашенко - резкого столкновения с демонстрантами или чего большего.

"Но, зная экономическую ситуацию в Беларуси, таких проявлений беспокойства, странных и противоречивых заявлений можно ожидать в течение всего года до самых учений "Запад-2017", - заключил эксперт.

Напомним, что, выступая сегодня в Могилеве, глава Беларуси заявил, что на территории Литвы, Польши и Украины есть лагеря для подготовки "боевиков".

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал такие заявления высосанной из пальца бессмыслицей.