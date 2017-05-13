Политики Шяуляй обсуждают вопрос могилы советских солдат в центре города

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BNS
суббота, 13 мая 2017 г. 11:34
В связи с планирующейся реконструкцией центральной площади литовского города Шяуляй политики мэрии решают, что делать с находящимися там могилами советских солдат.
© TopFoto/Scanpix

Муниципалитет утвердил план облагораживания площади, однако в нем не предусмотрена реконструкция почти одной пятой территории, где стоит обелиск, посвященный "советским военным, погибшим в войне 1941-1945 годов". Здесь же и захоронены советские военные.

По словам вице-мэра Шяуляй Домаса Гришкявичюса, до утверждения плана для этой части площади городские власти сначала хотят прийти к политическому соглашению.

Д. Гришкявичюс утверждает, что сейчас рассматриваются три варианта.

Первый из них - не реконструировать часть площади, где находится захоронение. Также планируется провести археологические работы и перенести могилы советских солдат, которые после завершения реконструкции дорожки окажутся под ней. В таком случае будет решаться вопрос и о переносе обелиска.

Третий вариант - это реконструкция с переносом всех находящихся там могил и обелиска.

"Здесь мы прекрасно понимаем геополитические и щепетильные вопросы, поэтому идут дискуссии членов горсовета, обсуждаются решения", - сказал вице-мэр.

"Мы также проконсультируемся с российским посольством, и с нашим МИДом", - сказал он.

Политик отметил, что решение о реконструкции должно быть принято в ближайшее время, однако конкретных сроков не назвал.

Площадь планируется привести в порядок к 2019 году.

BNS
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Политики Шяуляй обсуждают вопрос могилы советских солдат в центре города (13)

Политики Шяуляй обсуждают вопрос могилы советских солдат в центре города
В связи с планирующейся реконструкцией центральной площади литовского города Шяуляй политики мэрии решают, что делать с находящимися там могилами советских солдат.

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