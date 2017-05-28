Политики: Бжезинский помог Литве на пути к независимости и вступлению в НАТО

Член Сейма, консерватор Эмануэлис Зингерис называет З.Бжезинского "одной из опор Литвы, когда было необходимо признание в Америке" в борьбе за независимость не только Литвы, но и других стран Балтии.

"Его голос даже среди выходцев из Польши, не только американцев, был самым сильным. Он активно своим присутствием доказывал, что довоенная независимость стран Балтии было удачей. Он был активным противником оккупации стран Балтии", - утверждает Э.Зингерис.

По его словам, деятельность З.Бжезинского помогла Литве интегрироваться в НАТО, членом которого страна стала 29 марта 2004 года.

Парламентарий полагает, что З.Бжезинский был одним из первых, кто видел "угрозу недемократической Москвы".

"Основным его утверждением было то, что когда Москва станет недемократической, Россия в первую очередь станет угрозой для Украины, а после этого и для других стран Европы. Он прекрасно знал последствия пакта Молотова-Риббентропа", - говорил он BNS.

Член Сейма, консерватор Андрюс Кубилюс называет З.Бжезинского "человеком исключительного аналитического мышления и исторического видения всех геополитических вызовов".

"Его интересы, как и польское происхождение, глобальное мышление, видение трансформации нашего региона, как очень важного события, делало его человеком, который сам искал общности и был открытым в общении с нашими людьми, его прозорливость была очень ценной для трансформации всего региона", - считает А.Кубилюс.

Парламентарий, социал-демократ Гедиминас Киркилас уверен, что З.Бжезинский был "из тех стратегов, которые последовательно высказывались за расширение НАТО", поэтому Литва следовала его советам.

"Мы очень часть опирались на них. Практически всегда, все визиты, были встречи специально с ним, либо неформальные обеды. Он давал много советов, с чем нужно работать, как себя вести, с какими странами вести разговор, чтобы они поддержали наше вступление в НАТО", - говорил он BNS.

По его словам, если была возможность встретиться в Вашингтоне с З.Бжезинским, литовская сторона всегда пользовалась таким шансом.

"Он был стратег, давал стратегические советы. Когда я был министром обороны, встречался с ним, обедал и тогда он сказал: поскольку ваш бюджет (оборонный бюджет Литвы - BNS) небольшой и быстро его увеличить вы не сможете, вы должны искать возможности для участия в миссиях", - утверждал Г.Киркилас.

По словам Г.Киркилас, З.Бжезинский хвалил решение Литвы по созданию отдельного рода войск - сил специального назначения: "В Литве тогда было много споров, нужно ли это".

Силы специального назначения Литвы начали формироваться в 1995 году. Это была небольшая военная единица, которая позже стала отдельной частью литовской армии.