Политика: Польша стала подкреплением в борьбе Литвы с БелАЭС

Литва, продолжительное время ведущая в одиночку борьбу с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, которую в Литве считают небезопасной, дождалась первого союзника.

Польша объявила о том, что не будет закупать электроэнергию с этой станции. Литовские политики и эксперты оценивают этот шаг как поддержку в усилиях остановить строительство АЭС в 50 км. от столицы Вильнюса, которое осуществляет российская корпорация "Росатом".

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс утверждает, что заявление Польши - это удар не по Беларуси, а по геополитическому проекту России, который реализует госкорпорация этой страны "Росатом".

"Я считаю, что это удар не по Беларуси, это удар по геополитическому проекту России. Я бы так выразился", - сказал BNS Л. Линкявичюс.

В прошлом году белорусские СМИ сообщали, что Польша не исключает возможности закупок с БелАЭС. Однако сейчас, по словам главы МИД, Республика Беларусь получила четкий сигнал о том, что ей сложно будет реализовать электроэнергию с этой станции.

"Сигнал для нас с точки зрения солидарности, но и четкий сигнал для Беларуси, что будут проблемы с реализацией этой продукции, которую намерены производить на этом небезопасном объекте, поэтому сейчас подобные намерения продажи становятся очень туманной перспективой" - сказал Л. Линкявичюс.

Литовские политики и эксперты сходятся во мнении о том, что для того, чтобы остановить строительство БелАЭС бойкот электроэнергии с этой станции должен поддержать весь регион. Однако, Латвия в этом вопросе придерживается более умеренной позиции, и пока не собирается ограничивать импорт электроэнергии из Белоруссии. Литовский министр энергетики Жигмантас Вайчюнас утверждает, что решение Польши может повлиять на Латвию и изменить ее позицию.

По его словам, сейчас возможный бойкот электроэнергии обсуждается между латвийскими и литовскими экспертами, идет поиск точек соприкосновения.

Министр отметил, что Польша стала сильным союзником в борьбе против БелАЭС, а ее заявление является четким сигналом Беларуси. По его словам, поскольку Варшава присоединилась к странам, бойкотирующим АЭС в Островце, то можно надеяться на то, что этому вопросу уделит большее внимание и Евросоюз.

"Нам очень важно слышать сам факт того, что говорит Польша – что она готова нам помочь, и что то, что она планирует не впускать эту электроэнергию и совершенно четко заявляет, что демонтирует линии электропередачи. Это полностью соответствует нашей позиции, а в дальнейшие интерпретации я пускаться не буду – это внутренние дела польской политики", - сказал BNS Ж. Вайчюнас.

Ранее Польша заявляла, что строящиеся в России и Беларуси АЭС получают неравные условия для конкуренции со станциями ЕС, поскольку на последних применяются более жесткие экологические требования и требования безопасности при строительстве. Поэтому АЭС в Евросоюзе производят более дорогую электроэнергию, чем АЭС третьих стран.

Польша, которая защищает свою угледобывающую промышленность и ТЭС, которые производят дорогостоящую электроэнергию, и раньше заботилась о том, чтобы дешевая электроэнергия из третьих стран не попадала на ее рынок, однако в дипломатических заявлениях не декларировала, что не будет ее закупать у Беларуси.