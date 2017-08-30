Делегированный "аграриями" премьер-министр намерен до конца следующей недели встретиться с руководителями всех фракций парламента.
"До осенней сессии я встречусь с руководителями всех фракций, участвующих в работе Сейма, и мы поговорим об осенней повестке дня", - сказал С. Сквернялис журналистам в правительстве.
Сессия Сейма начинается 10 сентября.
Председатель Литовской социал-демократической фракции Гинтаутас Палуцкас и большинство отделений партии предлагают партии выйти из состава правящей коалиции с Литовским союзом крестьян и зеленых, но фракция в Сейме и министры призывают остаться в коалиции.
Социал-демократы намерены принять окончательное решение только после того, как 20 сентября закончится опрос всех отделений партии. С. Сквярнялис говорит, что постарается заручиться альтернативной поддержкой, не дожидаясь формального решения социал-демократов, если они попытаются отложить дискуссии до стадии принятия бюджета.
Во фракции "аграриев" в Сейме 56 парламентариев, у консерваторов 31 представитель в Сейме, в составе Социал-демократической фракции - 19 парламентариев. Во фракции Движения либералов - 14 парламентариев, во фракции Избирательной акции поляков Литвы - 8, во фракции партии "Порядок и справедливость" - 7, в Смешанной группе - 5 членов Сейма.
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